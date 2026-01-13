La Russia brevetta una stazione spaziale capace di generare gravità artificiale
La Russia ha brevettato una stazione spaziale in grado di generare gravità artificiale, offrendo una potenziale soluzione ai problemi della microgravità. Da oltre vent'anni, la Stazione Spaziale Internazionale rappresenta il principale laboratorio per lo studio della vita umana nello spazio, evidenziando tuttavia i limiti legati alla mancanza di gravità artificiale. Questa innovazione potrebbe migliorare le condizioni di vita e le future missioni spaziali a lungo termine.
Da oltre vent’anni la Stazione Spaziale Internazionale rappresenta il laboratorio principale per lo studio della vita umana nello spazio, ma ha anche messo in evidenza un limite che nessuna tecnologia attuale è riuscita a superare completamente: la microgravità. Anche con protocolli di allenamento rigorosi, gli astronauti che trascorrono mesi in orbita sperimentano una progressiva perdita di densità ossea, atrofia muscolare e cambiamenti nel sistema cardiovascolare. Questi effetti – ampiamente documentati – pongono seri interrogativi sulla sostenibilità di missioni ancora più lunghe, come quelle verso Marte o lo spazio profondo. 🔗 Leggi su It.insideover.com
