La Romagna contadina in mostra con i manufatti della Stamperia Pascucci
“Quando i buoi vestivano a festa. Una tradizione romagnola tra arte e fede” è il titolo della mostra che rende omaggio alle radici della cultura popolare romagnola. L’esposizione, che sarà allestita dal 17 gennaio al 1° febbraio al Centro Culturale Fellini di Gambettola, ed è organizzata e curata. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
