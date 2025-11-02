Cesena, 2 novembre 2025 – Stampo in legno di pero, mazzuolo che cala sonoro sulla tela e quell’odore particolare in cui domina l’aceto. E intorno un palpitare di tessuti su cui fioriscono tralci, pigne, nappi, boccali, volute dal tratto rinascimentale, disegni dal segno sottile e i colori accesi, fiori e animali, qualche girasole, farfalle, un’ape. E’ una gioia per gli occhi l’interno della storica Stamperia Pascucci di Gambettola. Un ambiente a più stanze pieno di suggestioni, custode di una tradizione ineguagliabile (solo 20 nel mondo le attività in cui ben sette generazioni si sono passate la mano senza soluzione di continuità) dove la Romagna si specchia e si inorgoglisce. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La storica Stamperia Pascucci: “Rappresentiamo la Romagna con tele e ruggine da 200 anni”