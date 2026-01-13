La riforma sulla giustizia rafforza la magistratura e la democrazia Giuffrè Csm spiega come
La recente riforma sulla giustizia mira a rafforzare il ruolo della magistratura e a consolidare il sistema democratico. Giuffrè, membro del Csm, illustra come questi cambiamenti contribuiscano a garantire un equilibrio tra i poteri e a rafforzare la fiducia nelle istituzioni, sottolineando l’importanza di un sistema giudiziario efficiente e indipendente per il funzionamento della democrazia.
La giustizia, in una democrazia liberale, non è mai solo una questione tecnica: è un problema di equilibrio tra poteri, di garanzie e di fiducia istituzionale. È dentro questo perimetro che va letto il referendum sulla giustizia, in programma il 22 e 23 marzo, troppo spesso raccontato come uno scontro pro o contro la magistratura o, più subdolamente, contro il governo di Giorgia Meloni. Una narrazione che, secondo Felice Giuffrè – professore ordinario di Diritto costituzionale all’Università di Catania, membro del Csm e presidente della Quinta Commissione – rischia di oscurare il nodo reale: il completamento di un percorso di riforma necessario per riallineare l’assetto del potere giudiziario italiano ai principi delle democrazie costituzionali liberal-democratiche. 🔗 Leggi su Formiche.net
