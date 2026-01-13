Una fiction che trasforma la scuola in un laboratorio di resistenza civile. La Preside non è solo una storia di una dirigente scolastica coraggiosa: è un racconto sulla scuola come ultimo presidio di legalità in territori segnati da povertà educativa e criminalità organizzata. La serie mette in scena un istituto che non è semplicemente un luogo di apprendimento, ma un confine fragile tra inclusione e marginalità, tra possibilità e destino. Dispersione scolastica: la ferita aperta del Paese. Il tema più forte è la dispersione scolastica, trattata non come statistica ma come dramma quotidiano. Ogni ragazzo che abbandona è una storia che si spezza, un talento che si perde, un futuro che si restringe. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - La Preside: la fiction che racconta la scuola di frontiera

Leggi anche: La Preside, la nuova fiction di Rai 1 che “racconta il soprasotto” | GALLERY

Leggi anche: Luisa Ranieri è La Preside: Presentata la fiction che accende i riflettori sulla scuola e sul riscatto sociale

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Da lunedì 12 «La Preside» su Rai 1. Luisa Ranieri è Eugenia Carfora: «Se anche un solo un ragazzo tornerà a scuola dopo aver visto la fiction avremo vinto»; «Se io perdo un minuto, ho perso un ragazzo»: la storia della preside di Caivano diventa una fiction; La Preside, Luisa Ranieri svela: “Avevo paura”. Poi il retroscena di Eugenia Carfora: “Ho chiuso il telefono a Luca Zingaretti”; Luisa Ranieri: «In “La Preside” racconto la storia (vera) di una donna speciale».

“La Preside”: trama, cast e personaggi - La scuola non è solo un luogo dove si studia, ma è un luogo dove si può trovare comprensione e dove può avvenire qualsiasi cambiamento e in alcuni casi può anche salvare la vita. sorrisi.com