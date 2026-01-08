La Preside la nuova fiction di Rai 1 che racconta il soprasotto | GALLERY

La Preside è la nuova fiction di Rai 1 che esplora il mondo scolastico attraverso storie di vita quotidiana e sfide condivise. Un racconto che mette in luce le dinamiche interne di una scuola, offrendo uno sguardo autentico e rispettoso. Con un tono sobrio e naturale, la serie invita a riflettere sull'importanza di ascoltare e comprendere le esperienze di chi lavora e studia in ambito educativo.

"Ranieri diceva che era urgente raccontare. Io dico che è importante esserci affinché l'altro possa farlo. Chi si rende disponibile può ispirare e solo così si continua a sognare" afferma Eugenia Carfora, alla quale è ispirata la fiction "La Preside"

