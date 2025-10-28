Apre la porta Filo rosa il punto di ascolto e sostegno per le pazienti oncologiche voluto da Misericordia di Empoli e Astro
Ha aperto ufficialmente la sua porta rosa questa mattina, lunedì 27 ottobre 2025, all’interno degli Ambulatori Medici della Misericordia di Empoli, in via Cavour 43b, il nuovo sportello “Filo Rosa”. Si tratta di un servizio di ascolto e di supporto a 360 gradi, dedicato alle pazienti oncologiche. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Siena apre le porte al nuovo negozio Dadi e Mattoncini! Il 6 novembre ti aspettiamo alla Galleria PortaSiena per la nuova apertura! Uno store interamente dedicato al mondo LEGO®, Pokémon, giochi da tavolo e collezionabili, con tante novità tutte da scopri - facebook.com Vai su Facebook
Apre Filo Rosa, punto di ascolto e sostegno per pazienti oncologiche - Allo spazio rosa, all’interno degli ambulatori medici di via Cavour 43b a Empoli (FI), si può accedere chiamando il numero 0571 534915 Riceviamo e pubblichiamo. Lo riporta expartibus.it
Unite da un “Filo Rosa”, nasce lo sportello per le pazienti oncologiche - Al via da domani il nuovo sportello multifunzione creato dalla Misericordia di Empoli insieme all’associazione Astro e rivolto alle pazienti oncologiche. Segnala msn.com
Per il supporto alle pazienti oncologiche nasce a Empoli 'Filo Rosa' - Ha aperto ufficialmente la sua porta rosa questa mattina, lunedì 27 ottobre 2025, all’interno degli Ambulatori Medici della Misericordia di Empoli, in via ... Scrive gonews.it