Apre la porta Filo rosa il punto di ascolto e sostegno per le pazienti oncologiche voluto da Misericordia di Empoli e Astro

Ha aperto ufficialmente la sua porta rosa questa mattina, lunedì 27 ottobre 2025, all’interno degli Ambulatori Medici della Misericordia di Empoli, in via Cavour 43b, il nuovo sportello “Filo Rosa”. Si tratta di un servizio di ascolto e di supporto a 360 gradi, dedicato alle pazienti oncologiche. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

