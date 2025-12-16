La Mata Leão torna alla vittoria con un netto 93-42 contro Olympia Maddaloni, dopo la recente sconfitta. Un risultato che rafforza la posizione dei giallorossi e ribadisce il loro ruolo di campioni in carica, dimostrando la loro determinazione e capacità di riscatto in vista delle prossime sfide.

© Anteprima24.it - La Mata Leão riprende la corsa: Olympia Maddaloni asfaltata 93-42

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo la sconfitta nel campionato ASI coi Falchetti serviva una vittoria convincente in casa contro Maddaloni, non solo per la classifica, ma anche per ricordare a tutti che comunque i giallorossi sono i campioni in carica e restano la squadra da battere, e così è stato. Infatti la Mata Leão sfodera una prestazione importante contro la finalista dello scorso anno rifilandogli addirittura 50 punti di differenza. Il divario in campo è enorme e si vede fin da subito. Partita in equilibrio solo negli istanti iniziali di gara, ma già all’inizio della seconda frazione, appena la formazione di coach Formichella passa a zona e chiude tutti gli spazi ai casertani la gara si può dire praticamente chiusa. Anteprima24.it

