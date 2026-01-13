La mappa della pericolosità sismica

La mappa della pericolosità sismica fornisce una rappresentazione dettagliata delle aree a rischio nel territorio nazionale. Basata su dati storici e analisi tecniche, questa mappa evidenzia le zone soggette a una maggiore probabilità di eventi sismici. La conoscenza di queste aree permette di adottare misure di prevenzione e sicurezza più efficaci, contribuendo alla tutela delle persone e delle strutture in territori ad alta pericolosità.

