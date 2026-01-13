La lezione di educazione civica si fa al centro islamico

La lezione di educazione civica si svolge presso il centro islamico di Milano, suscitando discussioni tra genitori e studenti. La scelta di questa sede ha generato un dibattito sulla modalità di insegnamento e sulle attività extrascolastiche, ponendo l'attenzione sull'importanza di un'educazione civica equilibrata e rispettosa delle diverse realtà culturali presenti nel contesto scolastico.

Bufera sull'Istituto Ettore Conti di Milano. Al centro del dibattito le lezioni di Educazione civica, ma non gli approfondimenti sulla Costituzione o un incontro con esperti riconosciuti, ma un'uscita scolastica alquanto particolare. Secondo quanto denunciato dall'europarlamentare leghista Isabella Tovaglieri, il prossimo 19 gennaio una classe quarta sarà portata al Centro Islamico di Sesto San Giovanni per un'attività dedicata al dialogo interreligioso. Una scelta che molti giudicherebbero incomprensibile per una scuola pubblica italiana. Le critiche sono immediatamente arrivate e senza mezzi termini, perentoria la Tovaglieri: "All'Istituto Statale Ettore Conti la lezione di Educazione civica si fa al centro islamico, inaccettabile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La lezione di educazione civica si fa al centro islamico

