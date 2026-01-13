La dieta sana per la terza età ecco la conferenza

Giovedì alle 15.30 al Palazzo del Vescovo si terrà una conferenza di Unicultura, l’Università del Tempo Libero, dedicata alla dieta sana per la terza età. L’incontro, organizzato dalla biblioteca comunale, approfondirà i principi di una corretta alimentazione e di uno stile di vita equilibrato, fondamentali per mantenere la salute e il benessere durante questa fase della vita. Un’occasione per informarsi e condividere esperienze.

Appuntamento per giovedì alle 15.30, al Palazzo del Vescovo, con un nuovo incontro di Unicultura, l'Università del Tempo Libero, la rassegna organizzata dalla biblioteca comunale, dove si parlerà dei principi legati ad una sana alimentazione e di come mantenere uno stile di vita sano, restando in salute al raggiungimento della terza età. "La dieta sana per la terza età" è il titolo della conferenza che terrà la dietista Chiara Bonazza, conosciuta ed apprezzata anche per la gestione dell'azienda agricola BiOrto di Caprile. All'interno dell'azienda agricola di famiglia, Chiara Bonazza, ha inaugurato, un anno fa, il "Giardino delle Zucche", area trasformata in fattoria didattica, aperta alla comunità, per incontri laboratoriali e workshop, dedicati ai suoi animali e ai prodotti coltivati.

