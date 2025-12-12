Pereto Sabato 13 Dicembre alle ore 18 all’Università della Terza Età Piana del Cavaliere si terrà la conferenza dal titolo La Madonna dei Bisognosi e le Madonne Coronate

Sabato 13 dicembre alle ore 18, presso l’Università della Terza Età “Piana del Cavaliere” a Pereto, si terrà una conferenza dedicata a “La Madonna dei Bisognosi e le Madonne Coronate”. L’evento approfondirà le tradizioni e le devozioni legate a queste figure religiose, offrendo uno sguardo sulle cronache cittadine e il patrimonio culturale locale.

Cronache Cittadine PERETO (AQ) (Luciana Vinci) – Sabato 13 Dicembre alle ore 18 a Pereto (Aq) presso la sede sociale dell'Università della L'articolo Pereto. Sabato 13 Dicembre alle ore 18, all'Università della Terza Età "Piana del Cavaliere", si terrà la conferenza dal titolo "La Madonna dei Bisognosi e le Madonne Coronate" Cronache Cittadine.

