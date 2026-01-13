La bidella pendolare arrestata per stalking | perseguitava la preside di Caivano

Giuseppina Giuliano, conosciuta per il suo percorso di pendolare tra Napoli e Milano, è stata arrestata con l’accusa di stalking nei confronti della preside Eugenia Carfora di Caivano. La vicenda, che ha attirato attenzione anche tramite la fiction Rai

Giuseppina Giuliano, la bidella diventata famosa per la sua storia da pendolare da Napoli a Milano, è stata arrestata per stalking nei confronti della preside di Caivano Eugenia Carfora, la cui storia è raccontata nella fiction Rai La preside, interpretata da Luisa Ranieri. L’arresto, emesso su richiesta della procura di Napoli Nord, come rivela Fanpage risale allo scorso ottobre. La donna, nei confronti della quale era stata emessa un’ordinanza restrittiva, avrebbe tempestato di messaggi la dirigente scolastica dopo essere stata licenziata a causa di un’assenza di più giorni dal luogo di lavoro non giustificata. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - La bidella pendolare arrestata per stalking: perseguitava la preside di Caivano Leggi anche: Napoli, ex bidella pendolare arrestata per stalking a preside Caivano Leggi anche: Giusy Giugliano, la bidella pendolare arrestata per stalking alla preside di Caivano Eugenia Carfora Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. L'ex bidella Giusy pendolare (Napoli-Milano) arrestata per stalking alla dirigente di Caivano, simbolo della dispersione scolastica; Giusy, l'ex bidella pendolare fra Napoli e Milano arrestata per stalking alla preside di Caivano Carfora; Giusy Giugliano, la bidella pendolare arrestata per stalking alla preside di Caivano Eugenia Carfora; Giusy Giugliano, la bidella pendolare tra Napoli e Milano arrestata per stalking nei confronti della preside di Caivano Eugenia Carfora. Arrestata l'ex bidella Giusy, pendolare tra Napoli e Milano: le accuse di stalking - Per capire come si arriva all’incredibile storia che coinvolge Giuseppina Giugliano, la “bidella Giusy”, e Eugenia Carfora, “la preside coraggio di Caivano”, bisogna tornare ai due diversi fenomeni me ... notizie.it

