Kalulu a Dazn | Con Spalletti proviamo ad ammazzare l’avversario ci sentiamo più forti Classifica? Puntiamo in alto nessuna mi sembra fuori portata

Kalulu, intervistato da Dazn, ha parlato della collaborazione con Spalletti, sottolineando come il tecnico abbia rafforzato la fiducia della squadra. Ha inoltre commentato la posizione in classifica, affermando di puntare a obiettivi ambiziosi e di sentirsi preparati ad affrontare le sfide della stagione. Le parole del difensore riflettono un clima di determinazione e ambizione, con un focus sulla crescita collettiva e sulla volontà di migliorare.

Kalulu a Dazn: «Con Spalletti proviamo ad ammazzare l'avversario, ci sentiamo più forti». Le dichiarazioni del francese. Pierre Kalulu così a DAZN dopo il successo sulla Cremonese. Le sue parole: 2430, COSA SONO? – « I minuti giocati.sì, sì. Se me li ricordavo tutti? No, no (ride, ndr), riguardo solo le partite, le mie prestazioni. Sono contento di essere sul campo, pronto a fare bene, a dare il massimo per la squadra, quando sei un calciatore è una benedizione sentirsi bene sul campo, senza problemi, allora spero di continuare così » NEANCHE UN MINUTO SALTATO – « Il top, no? Spero di continuare su questa strada, con le vittorie, perché questa è la cosa più importante, con un 5-0 sono molto più felice».

