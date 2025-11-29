Juventus le parole di Spalletti dopo la vittoria col Cagliari

Ilprimatonazionale.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole di Spalletti Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa al termine della gara contro il Cagliari. Ecco le sue parole: La sua analisi sulla partita? “Il primo approccio è stato timido, c’è poco da fare. Poi quando provavamo a prendere per mano le situazioni il pubblico ha rumoreggiato L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus le parole di spalletti dopo la vittoria col cagliari

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, le parole di Spalletti dopo la vittoria col Cagliari

Approfondisci con queste news

juventus parole spalletti dopoSpalletti a DAZN dopo Juventus-Cagliari: 'Yildiz deve essere lasciato libero, può ancora migliorare. Sul mio ritorno a Napoli...' - L'allenatore bianconero ha commentato la prestazione della squadra. Da ilbianconero.com

juventus parole spalletti dopoJuventus-Cagliari, Spalletti in conferenza: 'Serve avere questa faccettina di c***o, altrimenti prendi schiaffi' - A parlare in conferenza stampa è l'allenatore della Juventus Luciano Spalletti. Scrive ilbianconero.com

Spalletti a DAZN: «Vittoria meritata, dopo il loro gol siamo stati al livello Juve. Vlahovic si è stirato. Yildiz? Lui è di livello extra top» - Spalletti a DAZN: le dichiarazioni del tecnico della Juventus al termine della partita disputata contro il Cagliari. Segnala juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Juventus Parole Spalletti Dopo