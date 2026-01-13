Juventus-Cremonese | Yldiz grande protagonista della serata

Nel posticipo della 20ª giornata di Serie A 2025/26, Juventus e Cremonese si sono affrontate all’Allianz Stadium, con i bianconeri che hanno conquistato una vittoria per 5-0. La partita ha visto un ruolo di rilievo per Kenan Yildiz, che si è distinto come uno dei protagonisti principali dell’incontro.

Dopo la dominante vittoria per 5-0 della Juventus contro la Cremonese nel posticipo della 20ª giornata di Serie A 202526 (lunedì 12 gennaio 2026 all’Allianz Stadium), Kenan Yildiz è stato uno dei grandi protagonisti della serata. Il classe 2005 ha siglato il terzo gol con freddezza e ha offerto una L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus-Cremonese: Yldiz grande protagonista della serata Leggi anche: Juventus: tributo social di Yldiz e Bremer a Tudor Leggi anche: Bonansea protagonista delle ATP Finals a Torino: l’evento che vedrà protagonista l’attaccante della Juventus Women Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. C'è la Cremonese, Spalletti sprona la Juve: Siamo sulla buona strada; Juventus - Cremonese, le pagelle: Miretti e McKennie dominatori; Juventus travolgente: cinque gol alla Cremonese e aggancio alla Roma e al Napoli momentaneamente; Di Marzio: Ottolini a Siviglia per vedere Mingueza, obiettivo insieme a Mazraoui. Chiesa o Maldini.... Juventus manita Champions, i bianconeri travolgono la Cremonese per 5-0 - I voti del fantacalcio, la sintesi, il tabellino e i marcatori della partita Juventus - fantacalcio.it

Juventus-Cremonese 5-0, gol e highlights: segna ancora David, poi anche Yildiz e McKennie - 0, gol e highlights: segna ancora David, poi anche Yildiz e McKennie ... sport.sky.it

Juventus-Cremonese 5-0: Bremer, David, Yildiz, autogol di Terracciano e McKennie, bianconeri terzi con Napoli e Roma - Johnsen viene contrastato fallosamente da Locatelli, almeno secondo Feliciani, e l'arbitro indica il dischetto. eurosport.it

Open Var - Juventus-Cremonese, De Marco: 'Giusto non dare rigore su Locatelli' - facebook.com facebook

Scudetto, la Juve ha il dovere di crederci Il commento del Direttore @guido_vaciago su Juventus-Cremonese #Juventus #Cremonese #Tuttosport x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.