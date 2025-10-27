Juventus | tributo social di Yldiz e Bremer a Tudor
Un addio sentito A poche ore dall’esonero di Igor Tudor, annunciato il 27 ottobre 2025, i giocatori della Juventus Kenan Yildiz e Gleison Bremer hanno voluto salutare il tecnico croato con un messaggio pubblico. I due hanno condiviso una storia su Instagram con le parole: “Grazie di tutto mister Tudor, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
