Juventus | allenamento post Cremonese

Dopo la vittoria per 5-0 contro la Cremonese nel Monday Night del 12 gennaio 2026, la Juventus ha svolto questa mattina, 13 gennaio, alla Continassa, una sessione di allenamento di recupero e preparazione in vista della prossima partita. La squadra prosegue il percorso di preparazione con attenzione e costanza, mantenendo l’obiettivo di consolidare la propria posizione in campionato.

Dopo la convincente vittoria per 5-0 contro la Cremonese nel Monday Night del 12 gennaio 2026, la Juventus è tornata in campo questa mattina, martedì 13 gennaio, alla Continassa per una seduta di recupero e preparazione alla prossima sfida. Il gruppo ha lavorato con intensità sotto la guida di Luciano

