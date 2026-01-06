Dalla Farmacia Cruciani una donazione per l’Opera Pia Gatti

La Farmacia Cruciani ha deciso di sostenere l’Opera Pia Gatti di Montecosaro con una donazione destinata all’aggiornamento delle attrezzature tecnologiche. Questo contributo permetterà all’Opera Pia di migliorare i servizi offerti ai propri ospiti, garantendo un ambiente più adeguato alle esigenze di assistenza e benessere. Un gesto che sottolinea l’impegno della comunità nel supportare le strutture dedicate alla cura e alla solidarietà.

L’azienda servizi alla persona Opera Pia Antonio Gatti di Montecosaro potrà arricchire la propria dotazione tecnologica a favore dei suoi ospiti. Questo grazie a una consistente donazione dalla Farmacia Cruciani Pietro & C, da sempre vicina a una delle prime strutture adibite al servizio della persona. Oggi gli ospiti sono una cinquantina, provengono dal Maceratese e sono fortunati di poter godere dell’assistenza di una struttura accogliente in un periodo in cui l’attenzione per gli anziani e le disabilità è ridotta. Nelle Marche sono quasi 8mila le persone in lista di attesa per entrare in una residenza protetta, di cui oltre 900 solo a Civitanova. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

