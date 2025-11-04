Isola d' Elba in balia del vento e della corrente dopo aver rotto un remo | canoista salvato dalla guardia costiera

Un canoista è stato salvato al largo di punta della Zanca nel versante nord-occidentale dell’Isola d’Elba nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 3 novembre. Un conoscente, non vedendo l'uomo rientrare, ha lanciato l'allarme e in poco tempo la sala operativa della capitaneria di porto di. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

