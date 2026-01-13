ISEE 2026 cosa cambia con la nuova riforma | dall’esclusione della prima casa ai figli

La riforma ISEE 2026 introduce modifiche al calcolo dell’indicatore, tra cui l’esclusione della prima casa e dei figli. La Manovra 2026 interviene in attesa dell’aggiornamento del regolamento approvato con il DPCM del 5 dicembre 2013, numero 159. Questi cambiamenti influiranno sui criteri di valutazione della situazione economica, con effetti sui benefici e le agevolazioni sociali.

La Manovra 2026 interviene sul calcolo dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) nelle more di un adeguamento dell’apposito regolamento approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, numero 159. Grazie all’articolo 1, comma 208 la manovra (Legge 30 dicembre 2025, numero 199) intende alleggerire il valore dell’ISEE necessario per determinare il diritto e la misura di una serie tassativa di prestazioni, quali ADI, SFL, Assegno Unico Universale, Bonus nido e nuovi nati. Le modifiche impattano sulla soglia di esclusione della prima casa dal calcolo dell’Indicatore e la maggiorazione del parametro della scala di equivalenza per i nuclei con due o più figli. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

