Come si calcola il nuovo Isee 2026 | prima casa figli e criptovalute Cosa cambia

Roma, 27 dicembre 2025 – Il sistema dell’indicatore della situazione economica equivalente ( Isee ) si appresta a subire una profonda revisione strutturale a partire dal 1° gennaio 2026. La riforma mira a correggere, secondo il punto di vista della maggioranza di governo, alcune distorsioni storiche dello strumento, con l’obiettivo di renderlo un indicatore più equo e maggiormente orientato al sostegno della natalità e della proprietà edilizia non speculativa. Sommario L’Isee e la prima casa. La famiglie numerose. Criptovalute e auto. Bot e Cct nell’Isee. Manovra, ecco i provvedimenti principali della Legge di Bilancio 2026 INFOGRAFICA L’Isee e la prima casa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

