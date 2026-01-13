Io salvo il tuo e tu salvi il mio I magistrati che ragionano come membri di partito

Augusto Barbera, giurista e figura di rilievo nel panorama italiano, ha ricoperto ruoli chiave come docente, politico e giudice della Corte Costituzionale. La sua esperienza e autorevolezza contribuiscono a un’analisi critica del funzionamento della giustizia e del ruolo dei magistrati nel contesto politico, evidenziando le sfide di un sistema in cui, a volte, i giudici sembrano agire come membri di partito.

Augusto Barbera, classe 1938, è uno dei più autorevoli giuristi italiani dell'ultimo mezzo secolo. Il suo curriculum parla chiaro: professore emerito di Diritto costituzionale all'università di Bologna, ex deputato prima del Pci poi del Pds, ministro per i Rapporti con il Parlamento nel governo Ciampi, giudice della Corte Costituzionale di cui è stato presidente dal dicembre 2023 al dicembre 2024. Il 27 novembre del 2025 rilascia una intervista al «Corriere della Sera» che spiazza la sinistra: «Al referendum per la giustizia» dice «io voterò sì con convinzione». Barbera, da sinistra, smonta una per una le obiezioni che la sinistra e l'Associazione nazionale magistrati avanzano rispetto alla riforma proposta dal governo.

