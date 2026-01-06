In un momento difficile, voglio condividere una storia di speranza. Mio padre, sopravvissuto a un grave incendio in Svizzera, ha affrontato grandi sofferenze, ma ha trovato una vita piena e significativa. Io sono nata dopo l’ustione e desidero offrire un messaggio di conforto a tutte le famiglie colpite: anche nelle situazioni più drammatiche, è possibile trovare speranza e un nuovo inizio.

"In questo momento tragico per tante famiglie, i cui figli si trovano negli ospedali con ustioni su gran parte del corpo causate dall’ incendio in Svizzera, voglio portare un messaggio di speranza: io sono figlia di un uomo che ha patito quelle sofferenze e che nonostante questo ha avuto una bellissima vita. È venuto a mancare lo scorso anno all’età di 95 anni". A raccontare questa storia è Annalisa Masini, di Modena. Cos’è successo a suo padre? "Mio padre Raul Masini fu un grande ustionato sul lavoro nel lontano 1958, quando aveva 27 anni. Lavorava come dirigente in uno stabilimento di gas liquido: a causa di una fiammata che lo investì in pieno, diventò una torcia umana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Mio padre si salvò. Io, nata dopo l’ustione. Voglio dare speranza"

Leggi anche: Civitella, racconto choc: “Io accanto a mio padre nell’eccidio. Non voglio risarcimenti, non perdonerò mai i tedeschi”

Leggi anche: “Non voglio Laura Pausini al funerale di mio padre” – la cugina della cantante si sfoga dopo l’incidente mortale

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Verdone: “Io, mio padre e i Beatles. A quel concerto vidi il nuovo mondo” - A sessant’anni dall’estate che cambiò il mondo, Carlo Verdone ricorda lo storico concerto dei Beatles a Roma. repubblica.it

“La morte di mio padre, la depressione, gli attacchi di panico. Tutto è finito ed io sconfitto. Poi la risalita lentissima”: il ritorno di Lorenzo Fragola - È iniziato così il monologo del cantautore a “Le Iene”, ieri 11 novembre. ilfattoquotidiano.it

Levante: «Mio padre è morto quando avevo 9 anni ma è sempre nelle mie canzoni. Diodato? Io e lui sappiamo cosa è successo. Mi sento una brava madre» - Poi a 26 si è ritrovata a Leeds, a casa di un ragazzo che diceva di avere dei contatti discografici. ilmessaggero.it

Muore giovane padre di famiglia, città in lutto per Salvatore https://ebx.sh/i4Gf2E - facebook.com facebook