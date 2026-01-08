Che ci fa il portiere della squadra di Ronaldo a metà campo? Che disastro l'Al Nassr cola a picco

Il ruolo del portiere in campo è fondamentale per la strategia di una squadra. Tuttavia, un episodio insolito ha attirato l’attenzione: il portiere dell’Al Nassr si è trovato a metà campo, suscitando sorpresa tra i tifosi. La recente sconfitta dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo evidenzia le difficoltà di una squadra che sta attraversando un momento complesso, mentre l’Al Hilal di Inzaghi consolida la leadership in campionato.

L'Al Nassr di Cristiano Ronaldo perde ancora in campionato, l'Al Hilal di Simone Inzaghi allunga in vetta alla classifica. Disastroso errore del portiere, Ronaldo non riesce a nascondere il suo raccapriccio per quanto visto. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Sondaggi politici, che salto clamoroso! Ma c’è chi cola a picco, disastro Leggi anche: Chi è Henrikas Adomavicius, il 16enne portiere dell’Inter alto due metri che Chivu ha voluto in squadra Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Il Genoa vuole Bento, il portiere dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo; L'ultimo gol del 2025 di Cristiano Ronaldo è surreale: nemmeno lui riesce a trattenere le risate; Il Genoa vuole Bento, il portiere dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo; Cristiano Ronaldo fa un altro passo verso il GOAT: il portoghese è il primo non britannico a giocare 1.300 partite in carriera. Che ci fa il portiere della squadra di Ronaldo a metà campo? Che disastro, l’Al Nassr cola a picco - L'Al Nassr di Cristiano Ronaldo perde ancora in campionato, l'Al Hilal di Simone Inzaghi allunga in vetta alla classifica ... fanpage.it

Cristiano Ronaldo sfrutta un bug del portiere robot e segna: il video - Durante una pausa dei campionati internazionali, Cristiano Ronaldo si è cimentato in una sfida curiosa e affascinante: affrontare un portiere robot dotato di intelligenza artificiale. 105.net

Tanti auguri di buon compleanno al portiere della Prima Squadra, Luca Moroni - facebook.com facebook

Il portiere del Porto colpisce il compagno di squadra con un calcio alle spalle x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.