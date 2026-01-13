Intitolata area pedonale nel centro di Bari a Nicola Saponaro | Illustre commediografo
Area pedonale nel centro di Bari intitolata a Nicola Saponaro Il Comune di Bari ha dedicato un’area pedonale di corso Cavour, tra via Imbriani e via Cardassi, al commediografo barese Nicola Saponaro. Questa iniziativa mira a valorizzare la cultura locale e a rendere più vivibile il centro cittadino, offrendo uno spazio dedicato alla mobilità sostenibile e alla qualità della vita dei cittadini.
Il Comune ha intitolato al commediografo barese Nicola Saponaro un'area pedonale di corso Cavour, compresa tra via Imbriani e via Cardassi, nel centro cittadino. La cerimonia d'intitolazione ha visto la partecipazione del sindaco Vito Leccese, della presidente del Municipio I, Annamaria Ferretti. 🔗 Leggi su Baritoday.it
