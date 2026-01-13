Intitolata area pedonale nel centro di Bari a Nicola Saponaro | Illustre commediografo

Area pedonale nel centro di Bari intitolata a Nicola Saponaro Il Comune di Bari ha dedicato un’area pedonale di corso Cavour, tra via Imbriani e via Cardassi, al commediografo barese Nicola Saponaro. Questa iniziativa mira a valorizzare la cultura locale e a rendere più vivibile il centro cittadino, offrendo uno spazio dedicato alla mobilità sostenibile e alla qualità della vita dei cittadini.

Bari, intitolata l’area pedonale di corso Cavour al commediografo Nicola Saponaro - Particolarmente legata alla città di Bari è l’opera La Bottega dei Sogni, dedicata alla storia del Teatro Petruzzelli e della famiglia fondatrice. giornaledipuglia.com

Bari, in corso Cavour intitolata un'area a Nicola Saponaro: «Ha costruito l'anima del Petruzzelli» VIDEO - Se i Petruzzelli hanno dato alla città il contenitore, il teatro, Nicola Saponaro ha contribuito a costruirne l’anima, occupandosi dei contenuti e del senso profondo del fare teatro. lagazzettadelmezzogiorno.it

