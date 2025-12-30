Lattuca guarda al 2026 | Il centro storico nel weekend sarà pedonale L' area della stazione cambierà servono attività per renderla viva

Il sindaco Enzo Lattuca ha condiviso alcune prospettive per il futuro di Cesena, evidenziando progetti come la pedonalizzazione del centro storico nei fine settimana e la riqualificazione dell’area della stazione. Durante il tradizionale brindisi di fine anno con i giornalisti locali, ha illustrato gli obiettivi e le iniziative che mirano a migliorare la vivibilità e l’attrattività della città, con uno sguardo rivolto al 2026.

