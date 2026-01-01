Probabili formazioni Inter Bologna Chivu ancora senza Bonny e Acerbi | tante scelte obbligate

Ecco le probabili formazioni di Inter e Bologna in vista della prossima partita, con particolare attenzione alle assenze che coinvolgono Chivu. In questa occasione, l'allenatore dovrà fare affidamento su scelte obbligate a causa della mancanza di Bonny e Acerbi, influenzando le strategie e le rotazioni della squadra.

Inter News 24 Probabili formazioni Inter Bologna, contro la squadra di Italiano, Chivu dovrà ancora fare i conti con assenze pesanti. L’Inter si prepara alla sfida contro il Bologna con una situazione d’emergenza che non accenna a rientrare. Anche per la gara di domenica, infatti, Ange-Yoan Bonny e Francesco Acerbi non saranno a disposizione. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’attaccante francese e il centrale ex Lazio non hanno ancora recuperato e non rientrano tra i convocabili per il match. Alle loro assenze si aggiungono quelle già note dei lungodegenti Matteo Darmian, Denzel Dumfries e del terzo portiere Raffaele Di Gennaro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Probabili formazioni Inter Bologna, Chivu ancora senza Bonny e Acerbi: tante scelte obbligate Leggi anche: Genoa Inter probabili formazioni: scelte obbligate per Chivu Leggi anche: Probabili formazioni Atalanta Inter, scelte obbligate per Chivu in avanti La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Inter-Bologna: probabili formazioni e statistiche; Probabili formazioni Inter-Bologna: chi gioca titolare e le ultime su Acerbi, Thuram, Pio Esposito, Cambiaghi e Castro; Inter-Bologna, probabili formazioni: Chivu recupera Acerbi e pensa a un’esclusione eccellente; Serie A: le probabili formazioni della 17^ giornata. Probabili formazioni Inter-Bologna: dubbio Sucic, cosa filtra su Thuram e Cambiaghi - Le possibili scelte di Chivu e Italiano per il match della 18^ giornata di Serie A ... fantamaster.it

Le probabili formazioni di Inter-Bologna (Serie A) - Nerazzurri che vogliono prendersi la rivincita dopo l'eliminazione in Supercoppa Italiana per centrare i ... msn.com

Probabili formazioni Inter-Bologna: chi gioca titolare e le ultime su Acerbi, Thuram, Pio Esposito, Cambiaghi e Castro - L'Inter vuole sfatare il tabù Bologna nella prima uscita del 2026: le scelte di formazione di Chivu e Italiano. goal.com

Juventus-Lecce, probabili formazioni: Spalletti, un grande dubbio fino alla fine e una sfida davanti - facebook.com facebook

#AtalantaRoma: probabili formazioni, dove vederla in TV e streaming #ASRoma x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.