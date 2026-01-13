Inter grana Calhanoglu per Chivu | ecco il nuovo regista e il mistero Frattesi

L’Inter affronta una fase di cambiamenti a centrocampo con l’infortunio di Calhanoglu, costringendo Chivu a rivedere le proprie strategie. La scelta del nuovo regista e le eventuali alternative, come Frattesi, sono al centro delle discussioni. La situazione rimane in evoluzione, e le decisioni future potrebbero influire notevolmente sulla squadra e sulle prospettive stagionali.

Non arrivano buone notizie da Appiano Gentile: si ferma il turco a centrocampo, le mosse di Chivu per sostituire l'ex Milan Che botta per l' Inter e Hakan Calhanoglu. Si pensava (e sperava) a qualcosa di più leggero per il turco, invece Il problema al polpaccio rimediato nel big match pareggiato contro il Napoli gli costerà circa tre settimane di stop. L'Inter perde Hakan Calhanoglu (Ansa) – Calciomercato.it A caldo si era parlato di affaticamento, mentre dagli esami strumentali svolti questa mattina l'ex Milan ha rimediato un risentimento al soleo del polpaccio della gamba sinistra. Un muscolo particolarmente delicato, con Calhanoglu che aveva accusato un infortunio simile anche l'anno scorso.

Calhanoglu fuori per infortunio, Chivu: “Meglio che stia zitto…” - Calhanoglu: le condizioni del turco uscito infortunato prima del novantesimo di Inter- interlive.it

Inter, risentimento al soleo per Calhanoglu: fuori circa 20 giorni - Risentimento al soleo per il turco, che salterà i prossimi impegni dei nerazzurri ... gianlucadimarzio.com

"Sia #Inter che #Napoli hanno fatto una gran partita, e hanno dimostrato che anche in #SerieA si può giocare alla stessa intensità della #PremierLeague Siete d'accordo con Nando Orsi #Conte #InterNapoli #Rrahmani #Mkhitaryan #rigore LINK DEL x.com

Mctominay: "Se l'#Inter non avesse avuto per gran parte della stagione #Thuram, #Lautaro, #Barella e #Calhanoglu allora #Chivu andrebbe in difficoltà...". - facebook.com facebook

