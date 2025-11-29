Calhanoglu Inter il turco fa il buono ed il cattivo tempo per Chivu | gol e responsabilità per il regista

Inter News 24 Calhanoglu Inter, il centrocampista dell’Inter protagonista in positivo e in negativo con la maglia nerazzurra nelle ultime settimane: la situazione. Il paradosso dell’Inter, che gioca bene ma non vince, è sintetizzato nei numeri di Hakan Calhanoglu, uno dei capocannonieri della Serie A con 5 gol. Nonostante il suo contributo offensivo, nelle ultime due partite il centrocampista turco è stato anche protagonista di errori decisivi che hanno contribuito alle sconfitte dei nerazzurri. Nel derby contro il Milan, Calhanoglu ha perso il pallone che ha dato il via all’azione del gol di Pulisic. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calhanoglu Inter, il turco fa il buono ed il cattivo tempo per Chivu: gol e responsabilità per il regista

Altre letture consigliate

Pisa-Inter PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram - facebook.com Vai su Facebook

FORMAZIONE UFFICIALE INTER Sommer, Akanji, Bisseck Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Bonny, Lautaro #UCL #ChampionsLeague #AtleticoMadridInter Vai su X

Calhanoglu stecca come nel derby: “Il suo errore pesa” - 5 – Di questi tempi è una gazzella da azzannare: come nel derby, il gol nasce dal pressing sulle sue caviglie. Scrive passioneinter.com

Milan e Atletico Madrid, Calhanoglu decisivo ma in negativo: l'Inter di Chivu non ha un sostituto - Giorni non facili sul campo per Hakan Calhanoglu, rigore sbagliato contro il Milan e gli errori che costano i goal: la sua gestione è uno dei problemi che ha Chivu. msn.com scrive

Milan, ecco come Maignan ha destabilizzato mentalmente Calhanoglu sul rigore - Uno dei momenti decisivi del derby di Milano di ieri sera è stato certamente il rigore parato nella ripresa da Mike Maignan a Calhanoglu. Si legge su milannews.it