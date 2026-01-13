Infortunio sul lavoro Camionista schiacciato tra portiera e un muro Ricoverato in ospedale

Un incidente sul lavoro si è verificato a Lodi, in via San Bassiano, coinvolgendo un camionista di 56 anni. L’uomo è rimasto gravemente ferito dopo essere stato schiacciato tra la portiera del veicolo e un muro. È stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale per le cure del caso. L’episodio evidenzia l’importanza delle norme di sicurezza nei cantieri e sui mezzi di trasporto.

Un grave infortunio sul lavoro ha scosso la tarda mattinata di ieri a Lodi. L’episodio si è verificato in via San Bassiano, dove un uomo di 56 anni, operaio conducente di un mezzo pesante, è rimasto ferito in modo serio. L’incidente è avvenuto mentre l’uomo stava svolgendo le proprie mansioni. Fortunatamente, pur nella gravità dell’accaduto, le sue condizioni non sarebbero però tali da ritenerlo in pericolo la vita. L’allarme è scattato poco dopo le 11.15, all’altezza di una delle rampe di accesso ai magazzini e ai parcheggi sotterranei della zona. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora in fase di accertamento, il lavoratore stava risalendo a bordo del proprio tir per un nuovo trasporto di materiale quando, per cause non ancora chiarite, sarebbe rimasto schiacciato tra la portiera del mezzo e un muro adiacente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Infortunio sul lavoro. Camionista schiacciato tra portiera e un muro. Ricoverato in ospedale Leggi anche: Lodi, camionista rimane schiacciato tra un muro e la portiera del tir: gambe fratturate Leggi anche: Infortunio mortale sul lavoro a Lucinasco: 56enne schiacciato da un rimorchio Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Infortunio sul lavoro. Camionista schiacciato tra portiera e un muro. Ricoverato in ospedale; Primo incidente sul lavoro del 2026 in Veneto: a Borgoricco autista 65enne muore schiacciato in un autocompattatore; Lodi, camionista rimane schiacciato tra un muro e la portiera del tir: gambe fratturate; Operaio muore schiacciato da una pressa: terza vittima sul lavoro nel Padovano nel 2026. Infortunio sul lavoro. Camionista schiacciato tra portiera e un muro. Ricoverato in ospedale - Il 56enne trasferito in codice giallo all’ospedale San Raffaele. ilgiorno.it

