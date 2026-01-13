Incredibile ma vero | l’appalto per la M5 bloccato per un euro

L’appalto per la prosecuzione della metropolitana M5 a Monza è stato temporaneamente sospeso a causa di un problema di importo minimo, pari a un euro. Dopo anni di lavori, finanziamenti e revisioni, questa singolare questione ha impedito il proseguimento dei lavori, evidenziando le difficoltà legate alla gestione di piccoli dettagli amministrativi anche in progetti di grande rilevanza.

Monza, 13 gennaio 2026 – Dopo anni di conti rifatti, extracosti rincorsi e finanziamenti inseguiti fino all'ultimo centesimo, la metropolitana M5 diretta a Monza si sarebbe fermata davanti all'ostacolo più inatteso: un euro. Sì, uno solo. Tanto basterebbe, secondo Hq Monza, a tenere bloccato il decreto finale che dovrebbe far partire la gara d'appalto. Sembrerebbe uno scherzo, invece è una polemica serissima — anche se raccontata con ironia — sollevata dall'associazione Hq Monza, che da anni segue passo passo l'iter dell'opera. Dopo mesi di promesse e rassicurazioni sull'imminente avvio della gara d'appalto, il decreto interministeriale finale continua infatti a non arrivare.

