Il mondo di Vinicius Junior si è capovolto. In appena un anno e con una velocità disarmante. Nel 2024 il brasiliano era la stella indiscussa del Real Madrid di Carlo Ancelotti. Dodici mesi esatti dopo, il classe 2000 è diventato un problema per i Blancos, ora in mano a Xabi Alonso. L’insofferenza ha avuto il triste epilogo pubblico, nel momento meno indicato: era il settantaduesimo minuto di Real Madrid-Barcellona. In mondovisione, tutta la frustrazione di Vinicius Junior è uscita fuori al momento della sostituzione. Frustrazione per la sostituzione e le scuse pubbliche. Sottosopra. Come nella Hawkins di Stranger Things. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Incredibile ma vero: come Vinicius Junior è diventato un problema per il Real Madrid