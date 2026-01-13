Inchiesta shock su Julio Iglesias | aggressioni sessuali e clima di terrore nelle sue case

Un’inchiesta esclusiva di elDiario rivela accuse di aggressioni sessuali da parte di Julio Iglesias, rivolte da due ex dipendenti delle sue residenze nei Caraibi nel 2021. L’indagine evidenzia un clima di tensione e timore tra gli ambienti dell’artista, sollevando interrogativi sulla sua condotta e sul contesto in cui sono avvenute queste accuse.

Due ex dipendenti, che hanno lavorato nelle residenze caraibiche di Julio Iglesias nel 2021, hanno accusato il cantante spagnolo di aggressioni sessuali, come viene riportato in un’inchiesta esclusiva condotta congiuntamente da elDiario.es e Univision Noticias. I media hanno raccolto le testimonianze delle donne, che descrivono un ambiente di lavoro caratterizzato dal «controllo, molestie e terrore».. 🔗 Leggi su Feedpress.me

