Fiamme al liceo Da Vinci | nessun ferito lezioni partite dopo i controlli

Nella giornata di oggi si sono verificati alcuni focolai al liceo Da Vinci di Firenze. Fortunatamente, non ci sono stati feriti e le lezioni sono riprese regolarmente dopo aver effettuato i controlli necessari. L’incendio ha causato alcuni danni materiali, ma le autorità hanno assicurato che la situazione è sotto controllo.

FIRENZE – Poteva andare peggio, ma fortunatamente tutto si è risolto solo con un po’ di spavento e qualche danno materiale. La mattina del liceo scientifico statale “Leonardo da Vinci” di Firenze è iniziata con le sirene dei Vigili del Fuoco. L’allarme è scattato all’alba di oggi, 13 gennaio. Alle 7:35, ben prima dell’ingresso degli studenti, le squadre del comando centrale sono intervenute in via Giovanni dei Marignolli. A bruciare era un bagno chimico situato nell’area di cantiere della scuola. Dietro l’incidente c’è una storia di marginalità. Le fiamme, infatti, sono scaturite accidentalmente per mano di un senza fissa dimora. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Leggi anche: Empoli, lezioni sospese al Fermi-Da Vinci: “Troppi danni con l’occupazione” Leggi anche: Da Vinci: nove giovani in questura per il blitz al liceo Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Crans-Montana, l'inchiesta si allarga ai mancati controlli. Convalidato l'arresto di Jacques Moretti; Le notizie di venerdì 2 gennaio sulla strage in Svizzera. Incendio in cantiere edile vicino a liceo da Vinci di Firenze, nessun ferito - Spento dai vigili del fuoco a Firenze un incendio in un cantiere edile vicino al liceo Leonardo da Vinci, in via Marignolli. controradio.it

Liceo Da Vinci, ennesima intrusione a scuola di un senzatetto. “Ancora fuoco e danni alle tubature” - Nonostante le denunce e le segnalazioni, la scuola continua a essere ricovero di un senza fissa dimora con problemi psichici. msn.com

Firenze, incendio nel cantiere vicino alla scuola - Firenze, 18 dicembre 2025 – Un incendio è divampato intorno alle 23:30 di mercoledì 17 dicembre nel cantiere adiacente al liceo Leonardo da Vinci, via Giovanni dei Marignolli. lanazione.it

