In principio era il gioco | la mostra dello scultore tedesco Martin Emschermann all’Archivio Storico Comunale

La mostra “In principio era il gioco” dello scultore tedesco Martin Emschermann è allestita presso l’Archivio Storico Comunale di Palermo e sarà aperta al pubblico fino al 28 febbraio 2026. L’esposizione propone un percorso di opere che riflettono sul ruolo del gioco e della creatività, offrendo uno sguardo approfondito sull’approccio artistico dell’autore. Un’occasione per conoscere un’interpretazione contemporanea di temi universali attraverso le sculture.

La mostra “In principio era il gioco” dello scultore tedesco Martin Emschermann approda all’Archivio Storico Comunale di Palermo, dove sarà visitabile fino al 28 febbraio 2026.L’inaugurazione è in programma sabato 24 gennaio 2026, dalle 10.00 alle 16.30. Ingresso libero. In questa intensa. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Giovanni Pisano, il mito dello scultore rivive in una mostra irripetibile Leggi anche: “Il genovese fra Ottocento e Novecento” in mostra all'Archivio Storico La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. "Trump chiede “flessibilità” sull’Emendamento Hyde nel negoziato sui sussidi sanitari, aprendo una frattura tra i repubblicani. Il fronte pro-life reagisce con durezza: in gioco c’è il principio del no al finanziamento pubblico dell’aborto." - facebook.com facebook Il Municipio ha approvato il principio di un sostegno alla Casinò #Lugano SA per un importo complessivo massimo di CHF 8,55 milioni quale misura di supporto straordinario, nell'ambito della vertenza con la casa da gioco di Locarno lugano.ch/dam/jcr:46dce x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.