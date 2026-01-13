In principio era il gioco | la mostra dello scultore tedesco Martin Emschermann all’Archivio Storico Comunale

Da palermotoday.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La mostra “In principio era il gioco” dello scultore tedesco Martin Emschermann è allestita presso l’Archivio Storico Comunale di Palermo e sarà aperta al pubblico fino al 28 febbraio 2026. L’esposizione propone un percorso di opere che riflettono sul ruolo del gioco e della creatività, offrendo uno sguardo approfondito sull’approccio artistico dell’autore. Un’occasione per conoscere un’interpretazione contemporanea di temi universali attraverso le sculture.

La mostra “In principio era il gioco” dello scultore tedesco Martin Emschermann approda all’Archivio Storico Comunale di Palermo, dove sarà visitabile fino al 28 febbraio 2026.L’inaugurazione è in programma sabato 24 gennaio 2026, dalle 10.00 alle 16.30. Ingresso libero. In questa intensa. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Giovanni Pisano, il mito dello scultore rivive in una mostra irripetibile

Leggi anche: “Il genovese fra Ottocento e Novecento” in mostra all'Archivio Storico

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.