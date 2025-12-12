Giovanni Pisano il mito dello scultore rivive in una mostra irripetibile

La mostra dedicata a Giovanni Pisano celebra la straordinaria eredità dello scultore medievale, riunendo frammenti e opere che attraversano secoli e continenti. Un'occasione unica per riscoprire il genio di un maestro il cui lavoro, seppur frammentario, continua a ispirare l'arte contemporanea.

(Adnkronos) – Un troncone mutilo, frammenti di marmo che hanno attraversato oceani e secoli, e un maestro medievale che continua a parlare all'arte contemporanea. Tutto questo è "Giovanni Pisano. Memoria di uno scultore", la mostra che dal 13 dicembre all'8 marzo 2026 trasforma il Palazzo dell'Opera del Duomo di Pisa in un palcoscenico di storia, .

