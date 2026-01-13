il voto in esselunga per cisl 4 negozi su 5

Il voto nelle sedi Esselunga, secondo Cisl, ha visto quattro negozi su cinque esprimersi a favore di Fisascat Cisl. Questo risultato riguarda le elezioni per la carica di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nei punti vendita della provincia. Un dato che riflette la fiducia dei lavoratori nel sindacato e nel suo impegno per la tutela delle condizioni di lavoro.

Quattro su cinque supermercati a marchio Esselunga hanno detto sì a Fisascat Cisl. Un successo senza se e senza ma per il sindacato a seguito delle elezioni per la carica di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nei punti vendita Esselunga della provincia. A votare sono stati oltre 600 dipendenti dei negozi di San Concordio, Porcari, Arancio, Lido di Camaiore e Viareggio. I candidati della Fisascat Cisl Toscana Nord hanno ottenuto la vittoria in 4 dei 5 negozi al voto, confermando la propria presenza e rappresentanza all’interno dell’azienda. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) svolge un ruolo fondamentale nella tutela della salute e sicurezza dei lavoratori: collabora con il datore di lavoro per identificare e prevenire i rischi lavorativi, partecipa alle attività di valutazione dei rischi e promuove la cultura della sicurezza in azienda. 🔗 Leggi su Lanazione.it

