Esselunga avvia un maxi reclutamento a Como | selezioni aperte per 30 posti nei negozi della provincia

Quicomo.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In provincia di Como si apre una nuova finestra di opportunità per chi cerca lavoro nel settore della grande distribuzione. Esselunga, una delle principali realtà italiane del retail alimentare, ha annunciato l’avvio di un nuovo ciclo di selezioni che coinvolgerà direttamente i punti vendita. 🔗 Leggi su Quicomo.it

