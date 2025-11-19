Esselunga avvia un maxi reclutamento a Como | selezioni aperte per 30 posti nei negozi della provincia
In provincia di Como si apre una nuova finestra di opportunità per chi cerca lavoro nel settore della grande distribuzione. Esselunga, una delle principali realtà italiane del retail alimentare, ha annunciato l’avvio di un nuovo ciclo di selezioni che coinvolgerà direttamente i punti vendita. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Esselunga avvia un maxi reclutamento a Como: selezioni aperte per 30 posti nei negozi della provincia - Esselunga è infatti presente con due punti vendita nel capoluogo e con ulteriori quattro sedi a Fino Mornasco, Lipomo, ... Lo riporta quicomo.it