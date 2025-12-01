Pietro Savastano giovane | il trailer di Gomorra – Le Origini racconta la sua ascesa

Cinemaserietv.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sky ha diffuso il secondo trailer dell’attesissima Gomorra – Le origini, serie prequel dell’omonima epopea mafiosa, che racconta la giovinezza di Pietro Savastano; nel nuovo, esteso promo, entriamo ancora di più a contatto con le ambizioni del giovane Pietro, diviso tra sogni di gloria legati all’ ascesa nel mondo criminale di Secondigliano, e l’amore per Imma, che cerca di allontanarlo da una strada che appare già segnata Come recita la sinossi ufficiale della serie, in onda in prima serata dal 9 gennaio 2026 Secondigliano 1977. Scugnizzi e malavita. I sogni dei poveri e il mondo che cambia. ‘E sigarette ‘e contrabbando, le macchine belle, il gioco d’azzardo. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

