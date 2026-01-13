Dalle segreterie internazionali alle prime pagine dei giornali più prestigiosi e influenti del mondo, fino a misteriosi fondali oceanici: non c'è angolo del globo che non parli di Donald Trump. L'ultimo avvistamento? Arriva dagli abissi ed è sbarcato trionfalmente sui social, diventando virale su TikTok e non solo: si chiama "el pez Donald Trump", il pesce Donald Trump, ed è una delle immagini più condivise e commentate di questo inizio di 2026, peraltro già catalizzato dal presidente degli Stati Uniti per eventi diplomaticamente decisivi come il blitz americano in Venezuela per far cadere il regime chavista di Nicolas Maduro, le mire sulla Groenlandia (che intenderebbe strappare alla Danimarca, pagando o schierando le truppe) o le ultimissime tensioni riguardo all' Iran, con gli ayatollah di Teheran che sarebbero "pronti a trattare" con la Casa Bianca. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - "Il pesce Trump": l'avvistamento sul fondale dell'oceano

Leggi anche: “C’erano i passeggeri che annaspavano tra le onde dell’oceano mentre il catamarano si inabissava”: affonda la barca dell’escursione ai Caraibi, turisti della nave da crociera salvati nell’oceano

Leggi anche: Titanic, ritrovata la collana di vetro nero: era in mille pezzi sul fondo dell’oceano

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Donald Trump tira dritto: Prenderemo la Groenlandia con le buone o le cattive | .it; Venezuela, la Cina: Stato sovrano con piena sovranità sulle sue risorse naturali | .it.

Il Pesce remo e la teoria dell’Apocalisse: cosa si nasconde dietro l’avvistamento sulla spiaggia della Baja California - Il pesce remo (Regalecus glesne) appartenente all’ordine dei Lampriformi ed è il pesce osseo più lungo al mondo, con esemplari che possono raggiungere i 7 metri di lunghezza e un peso fino a 200 ... fanpage.it

Il «pesce Trump» nuota sui social sudamericani: incredibile la somiglianza con la pettinatura del presidente Usa - Il video x.com

Dolores Bevilacqua. . PESCE GRANDE MANGIA PESCE PICCOLO L’azione di Trump in Venezuela mostra come il presidente americano ha sostituito il diritto internazionale con le leggi del libero mercato. Poi non parliamo dell’assenza totale dalla scena polit - facebook.com facebook