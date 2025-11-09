Titanic ritrovata la collana di vetro nero | era in mille pezzi sul fondo dell’oceano

Un gioiello che ha attraversato più di un secolo sott’acqua torna finalmente alla luce. La collana di vetro nero del Titanic, uno degli artefatti più rari recuperati dal relitto della celebre nave, è stata esposta al pubblico per la prima volta dal 1912 presso la TITANIC: The Artifact Exhibition di Orlando, in Florida. L’annuncio è stato diffuso dalla RMS Titanic Inc., la società che detiene i diritti esclusivi di recupero degli oggetti dal sito del naufragio. La collana, caratterizzata da perle di vetro nero a forma di cuore e ottagoni, è stata recuperata in frammenti durante una spedizione nel 2000 nell’area dei detriti che si estende per 15 miglia quadrate sul fondo dell’Atlantico. 🔗 Leggi su Cultweb.it

