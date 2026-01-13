Il Parma a Napoli sognando l’impresa Cuesta | Sempre a caccia di punti
Il Parma si prepara alla trasferta a Napoli con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo. Cuesta ha dichiarato che la squadra è sempre concentrata sulla ricerca di punti, consapevole di quanto ogni partita possa fare la differenza in classifica. La sfida rappresenta un’occasione per i gialloblù di dimostrare il loro valore e di mettere in campo tutta la determinazione necessaria. Un impegno importante in un incontro che richiede attenzione e spirito di squadra.
Tempo di lettura: 2 minuti “ Sappiamo che i punti sono in tutte le partite, sono tre punti a disposizione e sappiamo che dobbiamo cercarli”. Dopo la vittoria a Lecce, Carlos Cuesta vuole un risultato anche al Maradona di Napoli pur sapendo che lo attende una missione complicatissima “ loro sono una squadra molto forte quando caricano l’area con tanti uomini, hanno capacità sia sulle palle inattive che sullo spazio. Ma anche quando corrono. Sono Campioni d’Italia e hanno vinto la Supercoppa, non devo spiegare io cosa è il Napoli” ha detto il tecnico crociato, senza negare il sogno dell’impresa “ una squadra fortissima, ma sappiamo che ci sono degli spazi, ci sono delle opportunità per dove vogliamo portare la partita e questo proveremo”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
