Da un testo di Andrea Camilleri arriva al Toniolo Il birraio di Preston
La Stagione di Prosa del Teatro Toniolo, organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia con Arteven – Circuito Multidisciplinare Regionale, in occasione del centenario dalla nascita di Andrea Camilleri e a trent’anni dalla pubblicazione dell’omonimo romanzo, porta in scena dal 12 al 14. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Come finisce Il Metodo Catalanotti la spiegazione finale dell’ultima puntata del Commissario Montalbano - Zazoom Social News
"Un altro viaggio" arriva in teatro - Il primo spettacolo del nuovo anno, il quarto del cartellone "Un altro viaggio" proposto al teatro Andrea Camilleri di... Come scrive lanazione.it
Zingaretti e l'ultimo testo di Camilleri: «Il male, il bene e i diritti civili» - Caino è tutti noi: un uomo che ha fatto una scelta sbagliata. Riporta corriere.it
Il performer LIS Andrea, 9 anni, di Tommaso Silvestri - Magarotto scuola integrata bilingue per sordi e udenti interpreta "Portafortuna" (testo: Flavio Careddu; musica: Alessandro Visintainer) per lo Zecchino d'Oro Accessibile a cura di #RaiPubblicaUtilità, brano - facebook.com Vai su Facebook
#TeatroToniolo Prosa: dal 12 al 14 dicembre, da un testo di Andrea Camilleri, arriva a Mestre "Il birraio di Preston". comune.venezia.it/content/il-bir… @comunevenezia @CMVenezia @veneziaunica @ArtevenTeatro Vai su X
Quirinale: Mattarella riceve Presidente Mozambico iltempo.it
Alfonso Tumbarello condannato, al medico di Messina Denaro 15 anni per concorso esterno alla mafia ilfattoquotidiano.it
Ecobonus, Mauro Russo rimesso in libertà: le ultime sui riesami dell'inchiesta da un miliardo e mezzo ilfattoquotidiano.it
LIVE Sci alpino, Gigante Nor-Am 2025 in DIRETTA: Giada D’Antonio per la rimonta, Trocker in lizza per il ... oasport.it
Risultati Champions League LIVE: in campo Qarabag-Ajax e Villarreal-Copenaghen juventusnews24.com
Mercato Inter, pronta la rivoluzione in difesa? Arrivano le conferme, ecco gli scenari per la prossima estate calcionews24.com