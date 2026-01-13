Il cielo è di tutti | il film dedicato al tema della salute mentale arriva anche a Firenze

Il cinema Astra di Firenze ospita il 19 gennaio 2026 alle ore 21:00 la proiezione di

Lunedì 19 gennaio 2026 alle 21:00, presso il Cinema Astra di Firenze, verrà presentato il nuovo documentario di Marco Mazzieri che racconta l’esperienza di Progetto Itaca – Associazione di Volontari per la Salute Mentale. Dopo la prima proiezione ufficiale a Parma del 6 novembre, Il cielo è di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

