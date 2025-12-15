VIDEO Marianelli | Salute mentale tema centrale anche all' Università di Perugia In ateneo istituita una delega specifica

L'Università di Perugia ha riconosciuto l'importanza della salute mentale, istituzionalizzando una delega dedicata al benessere degli studenti e del personale. In questa intervista, il rettore Massimiliano Marianelli approfondisce le iniziative e le strategie adottate per promuovere un ambiente accademico più attento alle esigenze psicologiche della comunità universitaria.

Intervista a Massimiliano Marianelli, rettore dell'Università degli Studi di Perugia, sul tema del benessere e della salute mentale. “Per l'Università di Perugia il tema del benessere e della salute mentale è centrale. Per la prima volta in ateneo è stata istituita una delega specifica. La nostra. Perugiatoday.it

Salute mentale e disinformazione: più della metà dei video virali su TikTok è fuorviante. L'inchiesta del Guardian - La promessa dei video virali su TikTok accomunati dall'hashtag #mentalhealthtips (= consigli di salute mentale) è quella che tutti vogliamo sentirci fare: strategie veloci per guarire subito dai più ... vanityfair.it

TikTok e salute mentale, la metà dei primi 100 video più popolari contengono informazioni sbagliate - Più della metà dei video di tendenza pubblicati su TikTok che offrono consigli sulla salute mentale contengono informazioni errate. corriere.it

