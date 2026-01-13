Il bicentenario di Pascucci parte con ’Storie vere mai successe’

Nel 2026, la storica bottega Pascucci di Gambettola celebra il suo bicentenario. Per l’occasione, viene inaugurato il calendario di eventi con l’anteprima del libro di Chiara Pascucci,

Il primo evento del 2026 per le celebrazioni del bicentenario della antica bottega artigiana Pascucci di Gambettola custode dell’antica arte xilografica di stampa su tessuto e di cultura popolare diffusa in Emilia-Romagna è con una anteprima assoluta: la presentazione del libro di Chiara Pascucci Storie vere mai successe, (il Vicolo editore) con la prefazione di Roberto Mercadini, scrittore, attore, e divulgatore culturale. Il libro è realizzato con il sostegno della Banca di Credito Cooperativo Romagnolo storica banca del territorio che tramite il suo presidente Roberto Romagnoli dichiara: “La bottega Pascucci è un patrimonio di saperi e valori che attraversa due secoli di storia locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

