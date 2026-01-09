200 anni di stamperia Pascucci la storia della bottega gambettolese nel libro Storie vere mai successe
Nel 2026, la stamperia Pascucci di Gambettola celebra due secoli di storia con un evento speciale. Il primo appuntamento è l’anteprima del libro di Chiara Pascucci,
Il primo evento del 2026 per le celebrazioni del bicentenario della antica bottega artigiana Pascucci di Gambettola, custode dell’antica arte xilografica di stampa su tessuto, si apre con un'anteprima assoluta: la presentazione del libro di Chiara Pascucci "Storie vere mai successe"(il Vicolo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Leggi anche: 200 anni di stamperia Pascucci, la storia della bottega diventa un libro: Chiara Pascucci e Roberto Mercadini presentano "Storie vere mai successe"
Leggi anche: 200 anni della stamperia gambettolese, per le festività mostre e installazioni per tutta la Romagna
La storica Stamperia Pascucci: “Rappresentiamo la Romagna con tele e ruggine da 200 anni” - Cesena, 2 novembre 2025 – Stampo in legno di pero, mazzuolo che cala sonoro sulla tela e quell’odore particolare in cui domina l’aceto. ilrestodelcarlino.it
Stamperia Pascucci, calendario con le note di Molari e i disegni di Belli - E’ uscito il calendario 2026 realizzato in collaborazione fra la stamperia Pascucci di Gambettola che nel 2026 festeggerà i 200 anni di vita e Fabio Molari sindaco di Montiano, con i disegni del ... ilrestodelcarlino.it
La Stamperia Pascucci nell’associazione nazionale Case della Memoria - Un prestigioso riconoscimento nazionale per una delle più antiche eccellenze dell’artigianato italiano: la Casa e Laboratorio di Giuseppe Pascucci – Stamperia Pascucci di Gambettola entra a far parte ... corrierecesenate.it
Restyling Colonna Portavaso! Guarda come ho trasformato questa colonnina anni 80 che probabilmente anche tu hai avuto in casa! Ho usato: - Pittura VINTAGE PAINT colore FRENCH BEIGE - Polvere Materica ANTIQUE RELIEF di STAMPERIA - Il n - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.