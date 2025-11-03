Dybala come De Bruyne si fa male calciando il rigore Lui però lo sbaglia
Paulo Dybala come Kevin De Bruyne. Si fa male calciando il rigore. Infortuni che capitano a una certa età e quando i muscoli sono fragili. La differenza sostanziale è che De Bruyne il rigore lo segnò (all’Inter), Dybala invece no. Non è in serata stasera l’argentino, si capisce subito. E lo conferma al minuto 80 dagli undici metri, si fa parare il tiro da Maignan. A Sky Sport 24 dicono che a Paulo sono stati fatali i cinque minuti di attesa prima del rigore. Alla Roma ne aveva segnati diciotto su diciotto, è il primo errore dal dischetto con la maglia giallorossa (stasera bianca con il righino verde). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Altre letture consigliate
Dybala come De Bruyne, si fa male calciando il rigore. Lui però lo sbaglia Esce subito dopo il tiro. È il primo rigore sbagliato alla Roma dopo diciotto rigori su diciotto. Non era la sua serata. https://www.ilnapolista.it/2025/11/dybala-come-de-bruyne-si-fa-male-c - facebook.com Vai su Facebook
EMG DIFFERENT – NEXT DIFFERENT * SPORT INSIGHT: «GIOCATORI CALCIO, IL VOLTO PIÙ RICORDATO È LAUTARO MARTÍNEZ (12%), DAVANTI A BARELLA, LEÃO E MODRIC (7%), SEGUITI DA DYBALA (6%), DE BRUYNE E YILDIZ (5%)» - X Vai su X
Grana Dybala: calcia il rigore, lo sbaglia, si fa male e chiede il cambio immediato - L'attaccante, che ha subito chiesto il cambio alla propria panch ... Lo riporta msn.com
È tornato il Conte che ci piace, è tornato il Napoli all’italiana e col 4-3-3 (siamo cattivi ma l’uscita di De Bruyne ha avuto il suo peso) - Il Napoli soffre, gioca il calcio delle tre c (cuore catenaccio e contropiede) e poi dilaga. Da ilnapolista.it
Dybala accoglie De Bruyne in Serie A: il messaggio social per la nuova stella del Napoli - L'arrivo di Kevin De Bruyne al Napoli è ormai ufficiale, con il belga che dopo le visite mediche a Villa Stuart ha firmato il contratto che lo lega ai campioni d'Italia. Secondo corrieredellosport.it