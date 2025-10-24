All' IC Cesalpino si festeggia la Giornata Mondiale delle Biblioteche Scolastiche

Arezzo, 24 ottobre 2025 – L'IC Cesalpino ha aderito alla Giornata mondiale delle biblioteche scolastiche istituita nel 1999 dall'International Association of School Librarianship (IASL). Venerdì 24 ottobre 2025 le classi terze, quarte e quinte sez. A e B della scuola primaria Gamurrini e le classi terze sez. A e F della scuola media Cesalpino hanno partecipato ad un evento promosso dal Liceo Vittoria Colonna. Durante la mattinata, gli studenti della Cesalpino si sono uniti agli alunni del Liceo per un momento di lettura silenziosa nel cortile dell'istituto. Ogni studente ha potuto portare con sé un libro da casa oppure prenderne uno in prestito dalla biblioteca scolastica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

